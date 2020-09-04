ترامب يسخر من بايدن بسبب ارتدائه كمامة.. ثم يتهمه بمخالفة التوجيهات الصحية

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة، جون بايدن، بسبب اعتياد الأخير على ارتداء كمامة، على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وتساءل ترامب في كلمة ألقاها أمام حشد كبير من مؤيديه في ولاية بنسلفانيا، والذين لم يرتد كثيرون منهم الكمامات، بشأن "ما إذا كانوا يعرفون شخصا يحب الكمامة بقدر ما يحبها بايدن؟".

ورجح سيد البيت الأبيض أن ارتداء الكمامة يتيح لمنافسه بايدن الشعور بالأمان، مضيفا: "لو كنت طبيبا نفسانيا لقلت إن هذا الشاب (بايدن) يعاني من مشاكل كبيرة".

في الوقت نفسه، اتهم ترامب بايدن عبر "تويتر" بمخالفة التوجيهات الصحية الرامية لمنع انتشار كورونا خلال لقائه (بايدن) عائلة الشاب من أصول إفريقية جيكوب بليك الذي أصيب برصاص الشرطة في ولاية ويسكونسين.

ولفت الرئيس إلى أن بايدن، لدى نزوله من طائرته "أمسك يد رجل غريب وصافحها، كما كان في الأيام الغابرة، ثم مس وجهه وكمامته بنفس اليد!"، مشيرا بذلك إلى مخالفة بايدن أبسط التعليمات الصحية.

Joe Hiden’ gets off his airplane, grabs and shakes a rather stunned man’s hand (like in the old days), then touches his (Joe’s) face and mask with the same hand. No crowd, no enthusiasm for Joe today. Law & Order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن الرئيس كان يقلل من خطر العدوى على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من تفشي الوباء.

ومنذ ذلك الحين، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم بأكثر من ستة ملايين إصابة مؤكدة، منها أكثر من 186 ألف حالة وفاة.

المصدر: وكالات