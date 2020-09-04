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برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بكورونا

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برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بكورونا
Reuters
سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق
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أعلن حزب فورزا إيطاليا "إيطاليا إلى الأمام" الجمعة أن رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، نُقل إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوص بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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وقال الحزب الذي يتزعمه برلسكوني إن حالته الصحية لا تدعو للقلق، مشيرا إلى أنه نقل لمستشفى سان رافاييل "كإجراء وقائي".

وكان برلسكوني البالغ من العمر 83 عاما قد تحدث عبر شريط فيديو لتجمع لأنصار الحزب أمس الخميس، وقال إن درجة حرارته عادت لطبيعتها.

وأضاف: "لم أعد أعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الألم، أود أن أطمئن الجميع بأنني بخير".

المصدر: رويترز

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