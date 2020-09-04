سريلانكا تبدأ في سحب ناقلة نفط عملاقة مشتعلة قبالة سواحلها

أعلن متحدث باسم البحرية السريلانكية، اليوم الجمعة، أن بلاده بدأت في سحب ناقلة نفط عملاقة مشتعلة قبالة ساحلها الشرقي، بعدما شرعت في الجنوح صوب اليابسة.

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ولفت الكابتن، إنديكا دي سيلفا، إلى أن الحريق لا يزال مشتعلا على متن الناقلة "نيو دايموند" التي تحمل حوالي مليوني برميل من النفط.

وكان على متن السفينة طاقم من 23 فردا، اعتبر أحدهم، وجنسيته فلبينية، في عداد القتلى، بينما أمكن إنقاذ الباقين من متن الناقلة.

Distressed oil tanker #NewDiamond now at about 25 nautical miles (approx 50 km) off the shore. The superstructure at the rear of the ship is still on fire 🔥 and it has NOT affected the ship's crude storage area - SLN @airforcelk#LKA#SriLankapic.twitter.com/lKNNPD9Itz — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 4, 2020

وأكد المتحدث أنه ليست هناك مؤشرات على وجود تسرب نفطي من الناقلة.

كان الحريق قد بدأ صباح أمس الخميس في غرفة المحركات بالسفينة التي تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية، ثم امتد لغرفة القيادة.

وتشارك سفن من البحرية السرلانكية وخفر السواحل الهندي في مكافحة النيران المشتعلة.

وكانت الناقلة في البداية عالقة على بعد نحو 38 كيلومترا إلى الشرق من مدينة تيروكوفيل لكنها انجرفت مع التيار وأصبحت على بعد 25 كيلومترا من الساحل بعد إخلائها من الطاقم. وقال دي سيلفا إن السلطات تسحبها شرقا بعيدا عن الساحل.

وكانت الناقلة أبحرت من ميناء الأحمدي في الكويت وهي محملة بخام التصدير الكويتي وفقا لبيانات "رفينيتيف" لتتبع حركة السفن، وكانت متجهة إلى ميناء باراديب الهندي.

المصدر: رويترز