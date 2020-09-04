بعد موت زميلته في السجن.. المحكمة العليا التركية تتخذ إجراء بحق محام مضرب عن الطعام‎

أمرت المحكمة العليا في تركيا الخميس بالإفراج عن محام مسجون مضرب عن الطعام، بعد أسبوع على وفاة زميلة له (محامية) جراء إضرابها عن الطعام في السجن التركي لمدة 238 يوما .

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وقالت المحكمة العليا في حكمها أن المحامي، أيتاك أونسال، يجب أن "يتم الإفراج عنه فورا" نظرا إلى "الخطر الذي يمثله بقاؤه في السجن على حياته".

ويقوم أونسال (32 عاما) بإضراب عن الطعام منذ 213 يوما. وقد حكم عليه العام الماضي بالسجن عشر سنوات بعد إدانته "بالانتماء إلى منظمة إرهابية"، وبدأ في فبراير مع زميلته المحامية، إيبرو تيمتيك، إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة جديدة.

وأونسال عضو في نقابة المحامين المعاصرين المتخصصة في الدفاع عن متهمين في قضايا سياسية حساسة.

وكان "مكتب هالكين للمحاماة" حيث كانت المحامية الراحلة تيمتيك تعمل فيه، أعلن في نهاية أغسطس "استشهادها" في تغريدة على تويتر. وقد توفيت في أحد مستشفيات اسطنبول بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأثارت وفاتها غضب أحزاب المعارضة في تركيا وخارجها.

وكانت محكمة في اسطنبول رفضت في يوليو الإفراج عن أونسال وتيمتيك، على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتهما الصحية لا تسمح لهما بالبقاء في السجن.

وبدلا من الإفراج عنهما نقل المحاميان إلى مستشفيين مختلفين في يوليو.

ويأتي قرار المحكمة التركية العليا بالإفراج عن أونسال، في الوقت الذي يقوم فيه رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، بزيارة لتركيا حض خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس، على احترام سيادة القانون والتزام قرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.

المصدر: أ ف ب