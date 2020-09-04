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الهند.. أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تلامس 4 ملايين

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الهند.. أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تلامس 4 ملايين
Reuters Francis Mascarenhas
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رصدت الهند زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 83341 حالة، اليوم الجمعة، في تراجع طفيف عن الرقم القياسي المسجل أمس الخميس، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3,94 مليون.

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وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس زاد بواقع 1096 حالة، ليبلغ الإجمالي 68472.

وتعتبر الهند أشد الدول تضررا من الجائحة في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثاني أشد الدول تضررا من الفيروس عالميا، والتي تجاوز إجمالي الإصابات فيها 4 ملايين أمس الأربعاء.

المصدر: "رويترز"

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