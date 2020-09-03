المكسيك تعتزم المشاركة في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في أكتوبر المقبل.

وقال إبرارد إن اللقاح قد يتم توريده للمكسيك، ثم سيقوم آلاف المتطوعين باختباره الشهر القادم، في حال وافقت على ذلك الهيئات المكسيكية المعنية.

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وكان إبرارد قد صرح في وقت سابق بأن 2000 متطوع مكسيكي سيشاركون في الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V".

وأصبح اللقاح المذكور أول لقاح ضد فيروس كورونا مسجل في العالم. وأبدت نحو 20 دولة اهتماما باللقاح الروسي، كانت من بينها المكسيك التي تسعى للمشاركة في تحالفات دولية مختلفة معنية بتطوير لقاح ضد الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 60 ألف شخص في المكسيك.

المصدر: رويترز