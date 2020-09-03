القوات العراقية تقبض على شخصين يشتبه بأنهما استهدفا رتلا تابعا للتحالف الدولي

قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية قبضت على شخصين للاشتباه باستهدافهما رتلا تابعا للتحالف الدولي.

وذكرت خلية الإعلام في بيان صحفي، أن "عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار".



وأضافت، أن "القوات الأمنية المرافقة للرتل راقبت حركة تثير الشك لإحدى العجلات التي كان يستقلها إثنين من المشتبه بهم، حيث عملت القوة على ملاحقتهما والقبض عليهما، ومازال التحقيق معهما".





المصدر: RT