بايدن يلتقي بعائلة جيكوب بليك ضحية إطلاق النار من قبل الشرطة

التقى المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الخميس بعائلة جيكوب بليك، الأمريكي الذي أثار إطلاق الشرطة النار عليه بولاية ويسكونسن في أغسطس موجة جديدة من الاضطرابات.

وقالت حملة بايدن إن اللقاء الخاص الذي جمعه بعائلة بليك في مبنى بمطار ميلووكي جاء في بداية رحلة قام بها بايدن إلى الولاية. والتقى بايدن وزوجته جيل بأربعة من أفراد عائلة بليك، بمن فيهم والده.

وسيعقد بايدن في وقت لاحق اجتماعا محليا في كينوشا بولاية ويسكونسن، التي أطلق فيها ضابط شرطة أبيض النار على بليك من ظهره في 23 أغسطس، متسببا في إصابته بالشلل من الخصر.

وكان ترامب في زيارة إلى المدينة يوم الثلاثاء، لكنه لم يلتق بعائلة بليك، وبدلا من ذلك قام بزيارة متجر للأثاث تعرض للدمار خلال الاضطرابات، وأشار إلى أن الديمقراطيين مثل بايدن يغضون الطرف عن العنف الذي كان أحيانا مصدر تشويش على المظاهرات السلمية، حتى مع إدانة بايدن له.

وتمثل زيارة بايدن هذه تغيرا واضحا في خطط الحملة الانتخابية لبايدن، الذي تجنب في الغالب السفر بعيدا عن موطنه في ديلاوير، بحجة أن وباء فيروس كورونا يتطلب الحذر.

وتعتبر ولاية ويسكونسن ساحة معركة حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، وكان ترامب قد تفوق على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون هناك قبل أربع سنوات.

المصدر: "رويترز"