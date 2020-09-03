ألمانيا تنفي صحة تصريحات لوكاشينكو حول "فبركة" تسميم نافالني

نفت الحكومة الألمانية صحة تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن "فبركة" تسميم المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني.

وقال مسؤول في الحكومة الألمانية في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، إن "تصريحات السيد لوكاشينكو غير صحيحة طبعا".

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وأشار إلى أنه لا توجد هناك أي معلومات إضافية حول القضية، غير تلك التي أعلنت عنها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزيرا الخارجية والدفاع الألمانيين هايكو ماس وأنيغريت كرامب – كارينباوير أمس الأربعاء.

وكان الرئيس البيلاروسي قد تحدث عن اعتراض استخبارات بلاده مكالمة بين جهات في برلين ووارسو، بحثت خلالها "فبركة" تسميم أليكسي نافالني بهدف منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "التدخل" في شؤون بيلاروس.

وأدلى لوكاشينكو بهذا التصريح خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

المصدر: تاس