"تويتر" يوسم تغريدتين لترامب بإشارة تحذير

وسم موقع "تويتر" تغريدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإشارة تحذير، وقالت المنصة إنهما تشجعان المواطنين الأمريكيين على التصويت مرتين في انتخابات نوفمبر القادمة.

وجاء في بيان الموقع: "لقد وضعنا إشعارا على تغريدتين اثنتين بهذا الصدد، لانتهاكهما سياسة النزاهة المدنية، وتشجيعهما الأشخاص على التصويت مرتين".

ولفت الموقع إلى أن تغريدتي ترامب قد تكونان مضللتين بسبب قوانين التصويت المختلفة في كل ولاية أمريكية.

وأشار "تويتر" إلى أن مستخدمي الموقع بإمكانهم "اقتباس" التغريدتين المعنيتين، غير أنهم لن يتمكنوا من وضع إعجاب، أو الرد، أو إعادة نشرهما.

....after you Vote, which it should not, that Ballot will not be used or counted in that your vote has already been cast & tabulated. YOU ARE NOW ASSURED THAT YOUR PRECIOUS VOTE HAS BEEN COUNTED, it hasn’t been “lost, thrown out, or in any way destroyed”. GOD BLESS AMERICA!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

وكانت قناة "سي أن أن" الأمريكية قالت إن "ترامب يستمر بإثارة مخاوف لا أساس لها حيال نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إذ أنه يقترح الآن على ناخبيه، الذين سيصوتون عبر البريد، أن يذهبوا ويصوتوا شخصيا أيضا".

المصدر: وكالات