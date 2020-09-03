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الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للتخلي عن العقوبات على "الجنائية الدولية"

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الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للتخلي عن العقوبات على
Reuters Eva Plevier
المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا
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دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها فرض العقوبات على المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومسؤول آخر في المحكمة.

وقال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العقوبات الأمريكية على المسؤولين في المحكمة "غير مقبولة وغير مسبوقة".

وأضاف أن تلك العقوبات تهدف إلى "عرقلة تحقيقات المحكمة والإجراءات القضائية".

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من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إسقاط العقوبات عن المسؤولين في المحكمة الدولية، معتبرا تلك الإجراءات "هجوما شديدا على المحكمة"، مؤكدا دعم فرنسا للمحكمة.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فاتو بنسودا ومسؤول آخر في المحكمة على خلفية التحقيقات في ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

المصدر: رويترز

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