مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مقاتلة من نوع "ميغ-31" تابعة لها اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية فوق مياه بحر بارينتسيفو.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم 3 سبتمبر فوق المياه الدولية لبحر بارينتسيفو هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية.

وأضافت الوزارة أن مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة للأسطول الشمالي أقلعت بهدف تحديد هويتهما ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية.

وأضاف البيان: "حدد طاقم المقاتلة الروسية هوية الهدفين الجويين حيث تبين أنهما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 للقوات الجوية العسكرية للولايات المتحدة، وطائرة استطلاع R.1 sentinel للقوات الجوية البريطانية".

وتابعت أن المقاتلة الروسية عادت إلى مطار مرابطتها الدائمة، بعد تغيير الطائرتين الأمريكية والبريطانية مسارهما باتجاه معاكس، وشددت وزارة الدفاع على أن تحليق "ميغ-31" جرى "بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات طائرات استطلاع تابعة للدول الأجنبية قرب حدود روسيا، وتم الإعلان عن حصول حادث مماثل في وقت سابق من الخميس، حينما اعترضت مقاتلة من طراز "ميغ-31" طائرة دوريات نرويجية من نوع "Orion" فوق بحر بارينتسيفو.

المصدر: وكالات