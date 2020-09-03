شرطة واشنطن تنشر فيديو مقتل المواطن الأسمر ديون كي على يد الشرطة

نشرت شرطة واشنطن مقطع فيديو للمواطن الأسمر ديون كي من الكاميرا المركبة على جسد رجل الشرطة الذي أطلق النار عليه.

وأظهر مقطع الفيديو أن كي كان مسلحا بالمسدس أثناء محاولة الشرطة توقيفه.

وأثار مقتل كي احتجاجات أمام مركز للشرطة يوم الأربعاء.

ويأتي ذلك خلفية استمرار الاحتجاجات في المدن الأمريكية ضد العنصرية وعنف الشرطة، والتي اندلعت منذ أواخر مايو الماضي في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة.

وتحولت الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" إلى أعمال عنف وشغب في العديد من المدن. وقامت الإدارة الأمريكية بنشر عناصر الأمن الفدرالي في بعض المدن لوقف الاضطرابات.

المصدر: RT + وكالات