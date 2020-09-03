أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء يوم الخميس، بأنه تم الإعلان عن تعاون إيطالي إسرائيلي لإطلاق القمر الصناعي "ديدو 3" إلى الفضاء.

وأضافت الوكالة أن "ديدو 3" أطلق من قاعدة كورو (غويانا الفرنسية) إلى مدار الأرض خلال الليلة الماضية، على متن الحاملة الفضائية الأوروبية فيغا، التي بنتها إيطاليا لأجل مهمة "VV16"، وقامت بتصميمها وبناؤها شركة "Avio" التي تتخذ من بلدة كوليفيرو بضواحي روما، مقرا لها.

وذكرت المصادر المعنية بالمشروع في بيان الخميس، أن "فيغا أطلقت 53 قمرا صغيرا في الفضاء على ارتفاعات مدارية مختلفة، وتشمل هذه الأقمار الصناعية العلمية الإيطالية الإسرائيلية "Cubesat Dido-3"، وهو مشروع فضائي مشترك يهدف إلى إجراء أربع تجارب في علمي الأحياء والعقاقير في ظروف جاذبية صغرى، وفي مختبر يتم التحكم به من الأرض من خلال تطبيق على الهاتف المحمول".

وقالت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية إن وصول القمر الصناعي الصغير الذي يقل وزنه عن 6 كغ إلى مداره يعد أحد نجاحات التعاون المثمر في سياق الاتفاقية العلمية والتكنولوجية الصناعية بين إيطاليا وإسرائيل، والذي تم تطويره كجزء من مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، بمشاركة وكالتي الفضاء في البلدين.

وأشار البيان إلى أن إيطاليا تحملت تكاليف الإطلاق والتثبيت في المدار.

🚀Successful launch for #VEGA!

In the #SSMS dispenser developed by @Avio_Group there’s

DIDO-3 cubesat, a joint 🇮🇹🇮🇱 space project

to conduct microgravity experiments, paving the way for development of new drugs in Space

Kol Hakavod to @ASI_spazio@ILSpaceAgency@SP_Microgravitypic.twitter.com/d9YMiHUe1J — Italy in Israel (@ItalyinIsrael) September 3, 2020

SIMBA cubesat to calculate our planet’s energy budget and measure one of the fundamental drivers of climate change in a new wayhttps://t.co/7hYKpqV1gYpic.twitter.com/E8PacqOxaW — nanosat (@NanoSpacecrafts) June 21, 2020

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية