ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا

قالت الصحة العامة في فرنسا يوم الخميس إنه تم تحديد أكثر من 7150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتم تشخيص إجمالي 7157 حالة جديدة في غضون 24 ساعة ارتفاعا من 7017 حالة يوم الأربعاء.

وأشارت البيانات أيضا إلى زيادة في عدد حالات دخول المستشفى والحالات الخطيرة في العناية المركزة.

وبلغ عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدوى Covid-19 4643، مقابل 4632 في اليوم السابق.

كما تم علاج 464 حالة خطيرة في وحدة العناية المركزة، أو 18 حالة أكثر من الأربعاء.

وتسبب الفيروس التاجي المستجد بوفاة 20 شخصا إضافيا، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 30706 حالات وفاة في فرنسا.

المصدر: وكالات