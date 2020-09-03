محامون ونشطاء أتراك يريدون موقفا "أكثر صرامة" من رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

انتقد محامون ونشطاء أتراك رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعدم دفاعه بـ"ضراوة كافية" عن حقوق الإنسان والقانون أثناء لقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين القضائيين.

وبدأ روبرت سبانو رئيس المحكمة زيارة لتركيا تستمر 4 أيام، بكلمة عن استقلال القضاء انتقد فيها اعتقال البلاد لقضاة، وأكد على مفهوم التبعية الذي يستوجب أن تعترف المحاكم التركية بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأفادت وكلة "رويترز" بأن الكلمة لم تصل إلى حد تناول معاملة الحكومة لبعض المحامين ومنهم المضربون عن الطعام في السجون للمطالبة بمحاكمات عادلة، ولم يذكر في كلمته الإجراءات الجديدة المفروضة على نقابة المحامين والتي انتقدها العديد من المحامين.

وفي الأسبوع الماضي توفيت المحامية إبرو تيمتيك في مستشفى في اسطنبول بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما في أعقاب إدانتها العام الماضي بالانضمام لمنظمة إرهابية.

المصدر: رويترز