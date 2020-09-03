وزير خارجية بريطانيا: أكدنا على التزامنا بحل الدولتين خلال اللقاء مع كوشنر

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن اللقاء مع كبير مستشاري الإدارة الأمريكية، جاريد كوشنر، تناول جهود لندن لتشجيع الحوار بين فلسطين وإسرائيل، والتزام بريطانيا بحل الدولتين.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن راب قوله: "التقيت بكوشنر وناقشنا الاتفاق التاريخي بين الإمارات وإسرائيل"، مضيفا "ناقشت مع كوشنر الجهود الأمريكية لتسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

ولفت وزير خارجية بريطانيا إلى أنه أبلغ كوشنر بحماسه للعودة إلى التعاون بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بصفتها خطوة أولى على طريق استئناف عملية السلام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون استقبل اليوم الخميس، كبير مستشاري الإدارة الأمريكية، جاريد كوشنر، لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل اتفاق التطبيع التاريخي المبرم في أغسطس الماضي بين إسرائيل والإمارات بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"