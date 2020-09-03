وفد الحكومة الأفغانية يتوجه الجمعة إلى الدوحة للتفاوض مع "طالبان"

أفادت مصادر مطلعة لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، بأن وفد حكومة أفغانستان سيتوجه غدا الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مفاوضات مع حركة "طالبان".

ونقلت القناة عن مصادرة مقربة من مفاوضات السلام، التي تستضيفها الدوحة، أنه تم تأجيل زيارة وفد الحكومة الأفغانية للمدينة إلى الجمعة.

وفي غضون ذلك، أكد مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني أن سلطات البلاد أنجزت تقريبا عملية إخلاء سبيل عناصر "طالبان" المسجونين الذين يدخلون في قائمة الحركة باستثناء نحو 6 أشخاص توجد لدى "|الشركاء الدوليين" تحفظات بحقهم.

وسبق أن ذكر المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني أن الوفد الحكومية كان ينوي أن يتوجه إلى قطر يوم الخميس.

وسبق أن وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، يوم 29 فبراير في الدوحة، أول اتفاق سلام بعد 18 عاما من الحرب بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا وإطلاق حوار أفغاني داخلي في العاصمة القطرية بعد عقد صفقة حول تبادل الأسرى.

وينص الاتفاق على إفراج الحكومة الأفغانية عن 5000 عنصر معتقل من الحركة مقابل إخلاء سبيل 1000 عسكري تابع للسلطات في كابل من قبل "طالبان".

المصدر: "طلوع نيوز" + وكالات