الحكومة الإسرائيلة تغلق 30 مدينة وبلدة معظمها فلسطينية بسبب تفشي كورونا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته قررت فرض إغلاق شامل على عشرات المدن والبلدات تم تصنيفها بـ"الحمراء"، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.

وذكر نتنياهو في تصريح مسجل نشر اليوم الخميس أن وتيرة تفشي الفيروس التاجي في البلاد شهد ارتفاعا حادا في الأيام الأخيرة، قائلا: "قررنا اليوم اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف منع ارتفاع عدد الإصابات، وقررنا إغلاق المدن الحمراء".

ودعا نتنياهو السكان إلى التعاون مع السلطات بهدف ردع تفشي الوباء.

وجاء هذا التصريح تأكيدا على تقارير إعلامية أفادت بأن الكابينيت الخاص بمحاربة انتشار كورونا قرر اليوم فرض إغلاق شامل على 30 مدينة وبلدة موبوءة معظمها فلسطينية.

وأكدت التقارير أن وزارة الصحة الإسرائيلية قامت اليوم بتوسيع قائمة "التجمعات السكنية الحمراء" التي معظمها فلسطينية، بما في ذلك الناصرة وأم الفحم والطيرة والطيبة وكفر قاسم وقلنسوة، بالإضافة إلى أحياء في القدس الشرقية.

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ونقلت التقارير عن مسؤول ملف مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، البروفيسور روني جامزو، تأكيده خلال جلسة الكابينيت الخاص بمحاربة كورونا اليوم أن إجراء سيشمل أيضا بلدات بني براك والعاد وبيتار عيليت واللقية ودالية الكرمل وطلعة عارة.

وتضم قائمة التجمعات الحمراء حاليا 31 مدينة وبلدة 25 منها فلسطينية.

ومن المتوقع أن يدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين القادم ويشمل منع المواطنين من الابتعاد لمسافة تزيد عن 500 متر عن منازلهم وتعليق أنشطة الشركات والمؤسسات غير الحيوية وإغلاق المدارس باستثناء روض الأطفال والمؤسسات التعليمية الخاصة.

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس التاجي في إسرائيل خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وصعدت إسرائيل إلى المرتبة الأولى في قائمة أكبر بؤر كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد السكان.

وسجلت في إسرائيل حتى اليوم 122799 إصابة مؤكدة بالوباء، منها 976 حالة وفاة و97885 حالة شفاء.

المصدر: وكالات