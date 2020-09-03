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ماكرون يلتقي رئيس ساحل العاج في باريس الجمعة

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ماكرون يلتقي رئيس ساحل العاج في باريس الجمعة
Reuters /FW1F/Edmund Blair
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن الأخير سيجتمع مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا غدا الجمعة بقصر الإليزيه في باريس.

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وكان واتارا قال في أوائل أغسطس إنه سيخوض انتخابات الرئاسة لفترة ولاية جديدة في أكتوبر، ووافق رسميا على ترشيح الحزب الحاكم له متحديا المعارضين الذين يقولون إن دستور البلاد لا يسمح بتوليه فترة ثالثة.

يذكر أن رئيس وزراء ساحل العاج السابق أمادو جون كوليبالي توفي في شهر يوليو المنصرم عن سن 61 عاما، وكان الرئيس الحسن وتارا يفضله لخلافته.

المصدر: وكالات

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