تايلاند تسجل أول إصابة محلية بفيروس كورونا خلال 100 يوم

أعلن رئيس إدارة مكافحة الأوبئة بوزارة الصحة التايلاندية، الطبيب سوفاناشاي واتانايينغشارينشي، اليوم الخميس، أن بلاده سجلت أول إصابة محلية بفيروس كوفيد -19 خلال 100 يوم.

وقال الطبيب: "تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد سجناء تعاطي المخدرات في سجن كلونغ بريم في بانكوك، والذي تم إدخاله إلى السجن في 26 أغسطس وكان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل نقله إلى المنطقة العامة".

وأضاف أنه تم تأكيد إصابة سجين خال من الأعراض مساء يوم أمس الأربعاء من خلال تحليلين في مختبرين مختلفين.

ووفقا له، فإن التحقيق الوبائي الذي تم إجراؤه منذ صباح اليوم الخميس، لم يتمكن بعد من تحديد مكان وناقل العدوى للسجين.

المصدر: سبوتنيك