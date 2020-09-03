بعد اتهام ترامب بتحريض الناخبين على خرق القانون.. البيت الأبيض يوضح

قال البيت الأبيض الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يشجع السلوك غير القانوني عندما اقترح في مقابلة أن يصوت سكان ولاية كارولينا الشمالية مرتين، مرة بالبريد والأخرى شخصيا.

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وقالت كايلي ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز، إن "الرئيس لا يقترح على أي شخص القيام بأي عمل غير قانوني، ما قاله بوضوح شديد هو التأكد من جدول تصويتك، وما إذا لم يتم التصويت عليه".

وكانت قناة "سي أن أن" الأمريكية قالت إن "ترامب يستمر بإثارة مخاوف لا أساس لها حيال نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إذ أنه يقترح الآن على ناخبيه، الذين سيصوتون عبر البريد، أن يذهبوا ويصوتوا شخصيا أيضا".

المصدر: رويترز