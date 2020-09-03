لوكاشينكو: استخباراتنا اعترضت محادثة تدحض مزاعم تسميم نافالني

أبلغ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، أن بلاده اعترضت محادثة بين وارسو وبرلين، تدحض مزاعم تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال لوكاشينكو لرئيس الوزراء الروسي الذي زار مينسك اليوم:"لاحظت أثناء مشاهدة الأحداث الروسية، أنهم، في الغرب، لديهم خدعة جديدة - مرة أخرى، هي نوفيتشوك، مرة أخرى تسميم. يجب أن أخبرك أنه بالأمس أو قبل يوم أمس .. قبل خطاب ميركل (المستشارة الألمانية) ، قالت إنهم يريدون إغلاق فمه، أي نافالني، اعترضنا المحادثة. <...> نحن نفهم أن وارسو تتحدث إلى برلين-هناك مشتركان كانا على اتصال تم اعتراضه من قبل استخباراتنا العسكرية الإلكترونية".

ووعد لوكاشينكو بأن يسلم الجانب الروسي نسخة من هذه "المحادثة الشيقة التي تشير بوضوح إلى هذا التزوير".

وقال رئيس بيلاروسيا:"لم يكن هناك تسميم لنافالني. مجموعة من المتخصصين، كما أفهمها، أعدت لميركل وإدارتها وقائع معينة وربما التصريحات التي أدلت بها. لقد فعلوا ذلك لثني بوتين عن منعهم من التدخل في شؤون بيلاروس".

وأضاف لوكاشينكو أنه سيرسل التسجيل إلى موسكو"للتعرف على من له مصلحة في ذلك ومن يحتاجه".

وعلق السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف على كلمات الرئيس البيلاروسي قائلا:"أعلن هذا للتو. قال أنه سيتم نقل المواد إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي. لا توجد معلومات أخرى حتى الآن".

ويوم أمس أعلنت الحكومة الألمانية أنه وفقا لنتائج فحص السموم الذي أجري في أحد مختبراتها العسكرية، تم تسميم المعارض الروسي بغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك. وأضافت برلين أنها تنتظر توضيحات من روسيا وتوعدت بفرض عقوبات جديدة.

المصدر: "نوفوستي"