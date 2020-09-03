سياسي دنماركي يطلب الجنسية السويدية ليتمكن من حرق القرآن!

أعلن زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، تقديمه طلب الحصول على الجنسية السويدية، ليتمكن من حرق القرآن في ستوكهولم بتاريخ 12 سبتمبر الحالي.

وصرح بالودان، الممنوع من الدخول إلى السويد لمدة عامين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية عبر سفارة السويد في كوبنهاغن، مشيرا إلى أنه يتمتع بحق الحصول على الجنسية لأن والده من أصل سويدي.

وأوضح أنه طلب من الشرطة الحصول على أذن لحرق القرآن في 12 سبتمبر الحالي في ستوكهولم عاصمة السويد، مضيفا أنه في حال حصوله على الأذن، فسوف يحرق القرآن في منطقة "رينكبي" حيث يتركز المهاجرون والمسلمون.

وذكر أنه في حال لم تتم الموافقة على منحه الجنسية السويدية خلال هذه الفترة، فسيذهب أصدقاؤه إلى ستوكهولم ويحرقون القرآن.

وأقدم 3 ناشطين في حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، يوم الجمعة الماضي، على إحراق نسخة من القرآن في مدينة "مالمو" السويدية.

وقام أعضاء الحزب الدنماركي المتطرف بإحراق القرآن في منطقة "روزنغورد" بمالمو، وبثوا عملية الحرق على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: الأناضول