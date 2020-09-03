نائب رئيس البوندستاغ الألماني:لا أريد أن أصدق أن بوتين والحكومة الروسية وراء هذا الهجوم

أعلن نائب رئيس البوندستاغ الألماني، ولفغانغ كوبيكي، أنه لا يؤمن بتورط القيادة الروسية في أزمة المعارض أليكسي نافالني الصحية، وأن موسكو نفسها يجب أن تكون مهتمة بالتحقيق في الحادث.

وقال نائب رئيس البوندستاغ الألماني(البرلمان) اليوم الخميس في حديث لإذاعة دويتشلاند فونك:"لا أريد أن أصدق أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أو الحكومة وراء هذا الهجوم، لكن هناك قوى في روسيا تعيش جزئيا حياة مستقلة، أقولها مرة أخرى وآمل أن يتم سماع ذلك: يجب على السلطات الروسية، الحكومة، وفلاديمير بوتين، أن يهتموا بتوضيح هذا الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه".

وحذر كوبيكي من أنه "إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا لم نحصل على تفسيرات معقولة من روسيا، فسيكون هناك عصر جليدي في العلاقات بين ألمانيا وروسيا في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة".

ولم يستبعد نائب رئيس البوندستاغ فرض عقوبات اقتصادية على موسكو في حال خلصت جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى أن وكالات حكومية روسية تقف وراء الحادث.

في الوقت نفسه، عارض كوبيكي الإنهاء الفوري لمشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا الغربية. وقال "إنني ممتعض في أسباب التشكيك في المرحلة الحالية بمشروع بهذا الحجم".

المصدر:"تاس"