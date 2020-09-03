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قناة تركية تنشر فيديو يوثق وجود جنود يونانيين على جزيرة ميس

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قناة تركية تنشر فيديو يوثق وجود جنود يونانيين على جزيرة ميس
صورة أرشيفية
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نشرت شبكة TRT التركية مقطع فيديو قالت إنه يوثق وجود جنود يونانيين على جزيرة ميس، الأمرالذي يعد خرقا لبنود اتفاقيتي لوزان وباريس الخاصتين بنزع السلاح من الجزر اليونانية في بحر إيجه.

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وبحسب قناة TRT التركية الناطقة باللغة العربية، ألتقت من اليابسة التركية القريبة، صور لجنود يونانيين في جزيرة ميس التي تبعد نحو كيلومترين عن اليابسة التركية، ويعدذلك خرقا يونانيا لبنود اتفاقيتي لوزان (1923) وباريس (1947) الخاصتين بنزع السلاح عن الجزر اليونانية في بحر إيجه، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وقبل يومين، أكدت تركيا أنها لن تسمح لليونان بتحقيق هدفها في الاستفزاز المتمثل بإرسال جنود إلى جزيرة ميس التي تقع قبالة السواحل التركية مباشرة.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان، العضوين في حلف الناتو، توترا في الفترة الأخيرة، بشأن ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

المصدر: TRT

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