الخارجية التركية تصف تقريرا لصحيفة ألمانية بأنه من نسج الخيال

وصفت وزارة الخارجية التركية مزاعم صحيفة "دي فيلت" الألمانية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب إغراق سفينة حربية يونانية في أثناء أزمة المتوسط، بأنه من نسج الخيال بالكامل.

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وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن، حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية انتقد صحيفة "دي فيلت" الألمانية، لنشرها خبرا كاذبا حول أنقرة وموقفها في النزاع شرق البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن الانتقاد التركي طال أيضا "طريقة تعامل متحدث الخارجية اليونانية مع تلك الادعاءات الواردة في الخبر وأخذها على محمل الجد".

ورد متحدث الخارجية التركية، حامي أقصوي، على سؤال صحفي حول ما ذكرته الصحيفة الألمانية، مشددا على أن خبر الصحيفة "نتاج خيال بالكامل"، مضيفا في هذا السياق قوله: "قيام متحدث الخارجية اليونانية بتوجيه اتهامات ضد تركيا بناء على ذلك الخبر الكاذب، يعتبر وجها جديدا من سياسة التحريض التي تتبعها أثينا"

وتابع المتحدث التركي قائلا أن سياسة التحريض تلك "بعيدة عن الواقع القائم في شرقي المتوسط، ولا تتوافق مع القوانين والأعراف الدولية".

ودعا أقصوي المسؤولين اليونانيين إلى "التوقف عن اتخاذ خطوات تؤدي لزيادة التوتر في المنطقة، عوضا عن الانشغال بأخبار كاذبة من هذا القبيل".

وكانت وسائل إعلام يونانية ذكرت أن صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرت تقريرا وصفته بالصادم، تحت عنوان "حرب أردوغان المحسوبة".

وزعم هذا التقرير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من قادته العسكريين إغراق سفينة يونانية من دون التسبب في ضحايا بشرية، إلا أن الجنرالات الأتراك رفضوا تنفيذ ذلك، وكانت الفكرة التالية أن يتم إسقاط طائرة حربية يونانية لأن الطيار سيكون بمقدوره القفز بالمظلة وإنقاذ حياته.

وزعمت الصحيفة الألمانية أنها استقت معلوماتها من مصادر عسكرية تركية، مشيرة إلى أن الفكرتين رفضتا من قبل القادة العسكريين الأتراك.

المصدر: الأناضول + كريك سيتي تايمز