وزير الدفاع الياباني يدعم سوجا لخلافة شينزو آبي في رئاسة وزراء

أعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، تأييده تولي كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، رئاسة الحكومة خلفا لشينزو آبي الذي استقال الأسبوع الفائت لأسباب صحية.

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وقال كونو إن تأييده لتولي سوجا رئاسة الحكومة يأتي لإتاحة الاستمرارية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتوقع أيضا أن يصبح هو رئيسا للوزراء يوما ما.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية في البداية كونو بأنه مرشح محتمل للمنصب، وقد فكر في خوض السباق على الزعامة خلفا لشينزو آبي، لكنه عدل عن الفكرة بعد إعلان سوجا ترشحه.

وقال كونو إنه "من المهم احتواء كوفيد-19 ونحتاج في الوقت نفسه إلى إعادة تشغيل الاقتصاد"، مضيفا: "سأصبح رئيسا للوزراء يوما ما".

وأعلن سوجا أمس الأربعاء عزمه خوض انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لاختيار زعيم جديد، متعهدا بالتمسك بسياسات آبي.

ويحظى سوجا، وهو حليف لآبي منذ مدة طويلة، بدعم عدة أجنحة بالحزب، بما يشمل الجناح الذي ينتمي إليه كونو، ليصبح بذلك الأوفر حظا في السباق لزعامة الحزب، وبالتالي شغل منصب رئيس الوزراء في اليابان.

وأعلن آبي استقالته الأسبوع الفائت لأسباب صحية منهيا ولايته التي كانت أطول ولاية لرئيس وزراء باليابان. وستُجرى انتخابات زعامة الحزب يوم 14 سبتمبر وسيكون تولي الفائز رئاسة الوزراء أمرا مؤكدا بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب.

المصدر: رويترز