بعد اتهام موقع يوناني صحفيين أتراكا بالتجسس.. أنقرة تتوعد أثينا بـ"دفع الثمن باهظا"

وجهت أنقرة رسالة تحذير إلى أثينا بعد نشر تقرير إعلامي يوناني اتهم فريقا صحفيا تركيا يعمل في البلاد بالتجسس لصالح الاستخبارات التركية.

ووصف موقع Tourkikanea.gr اليوناني في تقريره فريق وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية في أثينا، والذي وصل أمس إلى جزيرة ميس القريبة من الساحل التركي، بأنه "جواسيس لأجهزة الاستخبارات التركية"، متسائلا عن سبب سماح السلطات اليونانية للفريق بزيارة الجزيرة التي وصلتها مؤخرا قوة عسكرية يونانية.

وأعرب الموقع عن أمله في أن تتخذ السلطات اليونانية الإجراءات اللازمة لإخراج الفريق الصحفي التركي المؤلف من شخصين من الجزيرة، ونشر بياناتهما الشخصية، بما فيها الصفحة الرئيسة لجواز سفر مراسل الوكالة.

واستدعى هذا التقرير انتقادات لاذعة من قبل أنقرة، حيث اتهم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، السلطات اليونانية بـ"استهداف فريق "الأناضول" من خلال موقع إلكتروني فاشي".

Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz.

Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 2, 2020

وشدد ألطون على أن اليونان تحاول تلقين تركيا دروسا في حرية الصحافة، على الرغم من أن الصحفيين اليونانيين يمارسون عملهم في تركيا بحرية مطلقة دون أي تدخل من أي جهة، قائلا إن "تصرف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كدولة مافية أمر يدعو للتفكير".

واستطرد المسؤول التركي قائلا: "أتوجه بنداء إلى السلطات اليونانية وأقول لهم: ستدفعون الثمن باهظا في حال لحق أي ضرر بفريق "الأناضول"، ولن يستطيع أحد إسكات صوت الوكالة التي تعمل في أصعب الظروف، عبر تهديد فرقها وإفشاء معلومات مراسليها".

المصدر: TRT