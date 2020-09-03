روحاني: الولايات المتحدة هزمت أمام العالم والتاريخ في مواجهة إيران

قال الرئیس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت استسلام إيران وخضوعها، وهذا ما لم ولن يتحقق، مشيرا إلى أن "هزيمة واشنطن بمجلس الأمن" تعود إلى مقاومة الإيرانيين.

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وأضاف الرئيس الإيراني خلال افتتاح مشاريع اقتصادية عبر الدائرة تلفزيونية مغلقة، أن أمريكا فشلت في مشروعها ضد إيران وتكبدت خسائر سياسية في الأسابيع الماضية، في سابقة بتاريخ الأمم المتحدة.

وقال روحاني: "أثبتنا هزيمة واشنطن أمام العالم والتاريخ في مواجهة إيران"، معتبرا أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا جسيما عبر محاولتها إخضاع إيران.

وإذ اعترف روحاني بأن الضغوط الأمريكية تسببت بمشكلات للشعب الإيراني ولولاها لتمكن من العيش بشكل أفضل، لفت إلى أن "أمريكا تكبدت خسارة مئة بالمئة وأن إيران ستواصل طريقها بالصمود".

وذكر روحاني أنه "لو لم تفرض العقوبات الأمريكية علينا لتمكنا من تشييد أضعاف المشاريع التي نشيدها اليوم، لكن على الرغم من الضغوط فإن أمريكا لم تتمكن من إعاقة مسار التطور في إيران".

وأشار روحاني إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي رفضوا حتى مناقشة مشروع القانون الأمريكي لتفعيل آلية فض النزاع، و"هذا يمثل هزيمة أمريكية"، لافتا إلى أن مشروع القانون الأمريكي لإعادة فرض العقوبات على إيران مرفوض في مجلس الأمن الدولي.

وختم روحاني مؤكدا أن الولايات المتحدة تلقت هزيمة تاريخية منقطعة النظير في تاريخها السياسي، وهذه الهزيمة في مجلس الأمن تعود إلى مقاومة الشعب الإيراني خلال العامين ونصف العام الماضية.

المصدر: RT