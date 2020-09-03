إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا تتجاوز 3 آلاف على أساس يومي

أفادت مراسلتنا، اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في عدد مصابي فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في إسرائيل.

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ولفتت المراسلة إن عدد المصابين اليوم بلغ 3074، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إسرائيل 125 ألفا.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي يُعنى بمكافحة كورونا اليوم الخميس، وذلك لدراسة إمكانية إعادة إغلاق بعض المناطق الحمراء.

ووفق مراسلتنا، فإنه من الخيارات المطروحة على كابينيت الكورونا، فرض حظر تجول ليلي وإغلاق المدارس.

وتشهد المدن اللفسطينية داخل الخط الأخضر ارتفاعا حادا بالإصابات المتفشية بفيروس كورونا "كوفيد-19"، فيما تشهد ايضا مجتمعات اليهود المتدينين تفشيا واسع النطاق للوباء.

المصدر: RT