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في برقية لبوتين.. الرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع موسكو لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية..

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في برقية لبوتين.. الرئيس الصيني يؤكد على التعاون مع موسكو لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية..
Sputnik
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أكد الرئيس الصيني في برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة الذكرى 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، أن بلاده مستعدة لتوحيد الجهود مع روسيا من أجل أمن ورخاء الأجيال القادمة.

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ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن شي جين بينغ قوله "أنا مستعد معكم لمواصلة بذل الجهود من أجل أن تتمكن الأجيال القادمة من العيش على كوكب يسود فيه السلام والأمن والازدهار".

كما أشار الزعيم الصيني إلى أن بكين تعتزم تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع موسكو، لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية، ونظام دولي عادل.

وأكد شي جين بينغ أنه مستعد "للمساهمة بنشاط في الحفاظ على آليات التعاون المتعددة الأطراف، والمساهمة في تكوين البشرية بمصير مشترك".

وفي وقت سابق، ذكر تلفزيون الصين المركزي أن شي جين بينغ وبوتين تبادلا يوم الخميس برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

تلك الحرب العالمية، كانت بدأت في 1 سبتمبر 1939 بغزو ألمانيا النازية لبولندا، وانتهت بهزيمة واحتلال اليابان من قبل قوات دول الحلفاء في 2 سبتمبر 1945.

المصدر: تاس

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