اعتاد تخدير ضحاياه.. اعتقال مسؤول سابق بالأمم المتحدة اغتصب نساء في مصر والعراق

أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على المسؤول السابق بالأمم المتحدة، كريم الكوراني، لاتهامه بالترويج للمخدرات والاعتداء على النساء جنسيا في العراق ومصر والولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تناول كريم في أحد أيام خريف 2016، العشاء مع امرأة في مطعم بالعراق، ثم قام بتخديرها في شقته، واعتدى عليها جنسيا.

وقالت السلطات الأمريكية إن المرأة استعادت وعيها لفترات وجيزة، وتمكنت من رصد اعتدائه عليها، لكنها لم تكن قادرة جسديا على منعه بسبب التخدير.

على إثر ذلك، أبلغت المرأة عن الاعتداء المزعوم للأمم المتحدة، وفتحت المنظمة تحقيقا آنذاك، انتهى باستقالة كريم عام 2018.

ووفقا للائحة الاتهامات الأمريكية، التي تم الكشف عنها أمس الأربعاء في محكمة المقاطعة الفدرالية بمانهاتن، اعتدى كريم جنسيا، أو حاول الاعتداء، على 6 نساء على الأقل في العراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، بين عامي 2009 و2016.

وجاء في اللائحة أن المسؤول السابق كان دائما يقوم بتخدير الضحية، لجعلها تفقد وعيها بشكل كامل أو جزئي، وفي بعض الحالات، تستيقظ ضحاياه ويكتشف البعض منهن أنه تم تجريدهن من ملابسهن، ويجبر البعض على ممارسة الجنس معه.

وألقي القبض على كريم الكوراني، البالغ من العمر 37 عاما، ويعيش في ويست أورانج بنيوجيرسي الأمريكية، في وقت مبكر من أمس الأربعاء، ومثل أمام قاضي الصلح الفدرالي، حيث نفى التهم الموجه إليه.

يذكر أن المتهم عمل في مناصب المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية في الأمم المتحدة بين 2005 و2018، بما في ذلك مع اليونيسيف.

المصدر: نيويورك تايمز