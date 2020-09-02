المدعي العام الأمريكي: الحديث عن وباء قتل السود على أيدي الشرطة كاذب

صرح المدعي العام الأمريكي ويليام بار بأن الحديث عن "وباء" قتل المواطنين من أصول إفريقية على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة، حديث "كاذب".

وقال بار في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الحديث حول أن هناك نوعا من الوباء لإطلاق النار على رجال سود عزل من قبل الشرطة حديث كاذب".

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وأضاف: "في الحقيقة فإن حوادث إطلاق النار على أمريكيين من أصول إفريقية من قبل شرطة بيض أمر نادر جدا".

وجاءت تصريحات بار على خلفية استمرار الاحتجاجات وأعمال الشغب في المدن الأمريكية، التي اندلعت على إثر مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا أواخر مايو، التي تشهد موجة عنف جديدة منذ أواخر الشهر الماضي بعد إصابة مواطن من أصل إفريقي آخر اسمه جيكوب بليك برصاص الشرطة في ولاية ويسكونسين.

المصدر: رويترز