 
مباشر

المدعي العام الأمريكي: الحديث عن وباء قتل السود على أيدي الشرطة كاذب

أخبار العالم

المدعي العام الأمريكي: الحديث عن وباء قتل السود على أيدي الشرطة كاذب
AFP SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onnh

صرح المدعي العام الأمريكي ويليام بار بأن الحديث عن "وباء" قتل المواطنين من أصول إفريقية على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة، حديث "كاذب".

وقال بار في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الحديث حول أن هناك نوعا من الوباء لإطلاق النار على رجال سود عزل من قبل الشرطة حديث كاذب".

إقرأ المزيد
ترامب: الاحتجاجات على مقتل السود معادية لأمريكا ولا عنصرية منهجية في سلوك الشرطة!
ترامب: الاحتجاجات على مقتل السود معادية لأمريكا ولا عنصرية منهجية في سلوك الشرطة!

وأضاف: "في الحقيقة فإن حوادث إطلاق النار على أمريكيين من أصول إفريقية من قبل شرطة بيض أمر نادر جدا".

وجاءت تصريحات بار على خلفية استمرار الاحتجاجات وأعمال الشغب في المدن الأمريكية، التي اندلعت على إثر مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا أواخر مايو، التي تشهد موجة عنف جديدة منذ أواخر الشهر الماضي بعد إصابة مواطن من أصل إفريقي آخر اسمه جيكوب بليك برصاص الشرطة في ولاية ويسكونسين.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا