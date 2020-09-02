إصابات كورونا في البرازيل تلامس الـ4 ملايين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة يوم الأربعاء، إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 3 ملايين و997 ألفا و865 شخصا.

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كما سجلت البرازيل 1184 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 123 ألفا و780 شخصا.

وكان عدد المصابين بكورونا في البرازيل قد تجاوز الـ3.9 مليون حالة يوم الاثنين الماضي، وعتبة 3.8 مليون إصابة قبل 3 أيام من ذلك.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز