توجيهات في أمريكا للاستعداد لتوزيع لقاحين لكورونا أواخر الشهر المقبل

أبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مسؤولي الصحة العامة في جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر، أو مطلع نوفمبر.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، ستشمل حملة التلقيح في مرحلتها الأولى العاملين في المجال الصحي وغيرهم من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن توزيع ملايين اللقاحات سيكون "تحديا هائلا" بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي عانت من المشاكل اللوجستية في احتواء تفشي الجائحة، وأيضا لنظام الرعاية الصحية "المعيب والمجزأ".

وفي البلاغ تناولت إدارة المراكز مواصفات لقاحين مرشحين، هما لقاح A ولقاح B، دون ذكر تسميتهما.

لكن "نيويورك تايمز" رجحت أن يكون أحدهما اللقاح الذي تطوره شركة "فايزر"، والثاني من صنع شركة "موديرنا".

وكان أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء قد أشارا الأسبوع الماضي إلى أن اللقاح قد يكون متاحا لمجموعات معينة قبل اكتمال التجارب السريرية عليه، إذا كانت نتائجه إيجابية للغاية.

المصدر: "نيويورك تايمز"





