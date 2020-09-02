"الجنائية الدولية": عقوبات واشنطن على مدّعيتنا انتهاك لسيادة القانون

دانت المحكمة الجنائية الدولية إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات على مدعية المحكمة فاتو بنسودا، واصفة هذه الخطوة بأنها "تعدّ على العدالة الدولية وسيادة القانون".

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وأضافت المحكمة اليوم الخميس، أن هذه العقوبات "غير مسبوقة وتشكل هجمة خطيرة على المحكمة ونظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية وسيادة القانون عموما".

كما اعتبرت العقوبات "محاولة غير مقبولة للتدخل في أداء المحكمة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على بنسودا ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو.

وقال بومبيو: "لن نتسامح مع محاولات غير مشروعة لإخضاع المواطنين الأمريكيين لسلطة هذه المحكمة"، واصفا إياها بأنها مؤسسة "فاسدة بالكامل".

وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما ينص على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في تورط القوات الأمريكية في جرائم حرب في أفغانستان، وتورط إسرائيل بجرائم مشابهة ضد الفلسطينيين.

المصدر: وكالات





