نائب الرئيس التركي: ندعم وقف إطلاق النار في ليبيا لكن الشكوك تراودنا بعد رفض حفتر

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده "سترحب" إذا نجح وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، لكن هناك الكثير من الشكوك بعد رفض المشير خليفة حفتر تلك الخطوة.

وقال أوقطاي خلال حلقة نقاش على الإنترنت: "نرى أن هناك نقاطا جيدة في تصريحات فائز السراج وعقيلة صالح مثل رفع الحظر النفطي، لكن هناك بعض المشاكل في التصريحات أيضا"، في إشارة إلى دعوات مختلفة لمناطق منزوعة السلاح في سرت والجفرة.

وأضاف: "يحاول عقيلة صالح بطريقة ما التوصل إلى اتفاق وحفتر يرفضه بالفعل.. إذا تم التوصل إلى اتفاق سنرحب بذلك ولكن للأسف هناك الكثير من الشكوك".

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا ترغب في استئناف المحادثات بين الجانبين المتحاربين، وأضاف: "نؤيد وقف إطلاق النار ونزع سلاح خط سرت الجفرة بشرط عدم تقسيم ليبيا".

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت وقف إطلاق النار الشهر الماضي ودعت إلى رفع الحصار المستمر منذ 7 أشهر على المنشآت النفطية، كما دعا عقيلة صالح رئيس البرلمان في شرق البلاد إلى وقف العمليات القتالية.

المصدر: رويترز