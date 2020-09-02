الكوريتان تعلنان حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار قوي

قررت سلطات كوريا الجنوبية وقف الرحلات الجوية وأصدرت ونظيرتها الشمالية تحذيرات من العواصف، فيما يشق إعصار يتوقع أن يكون الأقوى منذ سنوات طريقه نحو شبه الجزيرة الكورية.

وألغيت مغادرة أكثر من 300 رحلة جوية محلية فيما يقترب الإعصار "مايساك" من جزيرة جوجو السياحية في جنوب البلاد، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 162 كم في الساعة.

وأوضح رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ سيه كيون، أنه من المتوقع أن يكون الإعصار بقوة إعصار "مايمي" الذي ضرب البلاد في 2003 وأسفر عن مقتل 131 شخصا وتسبب في دمار كلفته أكثر من 4 تريليون وون (3 مليارات دولار).

وصرح تشونغ سيه كيون "نحن قلقون للغاية".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ إن السلطات اتخذت "إجراءات عاجلة" لتقليل الأضرار.

وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة ورياح قوية مناطق مختلفة من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

المصدر: أ ف ب