فرنسا تدين "بأشد العبارات" ما تصفه باستخدام غاز "نوفيتشوك" لتسميم نافالني

دان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ما وصفه بمحاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب المشل "نوفيتشوك".

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وقال لودريان في بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني: "لقد فزعت من الأخبار التي نشرتها السلطات الألمانية والتي تؤكد استخدام غاز أعصاب في روسيا ينتمي لفصيلة "نوفيتشوك" لتسميم السيد أليكسي نافالني".

وتابع: "أريد أن أدين بأشد العبارات الاستخدام الصادم وغير المسؤول لمثل هذا الغاز".

وأضاف: "من الضروري والملح أن تتمكن السلطات الروسية من تحديد الظروف التي كان من الممكن بموجبها استخدام غاز الأعصاب ضد السيد نافالني. بالنظر إلى الوضع السياسي للسيد نافالني في روسيا، فإن الاعتداء عليه يثير تساؤلات جدية... على عاتق السلطات الروسية مسؤولية الرد عليها".

وأكد لودريان أن فرنسا "على اتصال مكثف بسلطات ألمانيا (حيث يتلقى نافالني العلاج) وشركائها، للتنسيق بشأن الاستجابة لهذا الحدث في المنتديات ذات الصلة، ولاسيما في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

المصدر: RT