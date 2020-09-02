أنقرة: نأمل بأن تفتح اكتشافات غاز البحر الأسود مجالات للتعاون مع واشنطن وغيرها

قال نائب الرئيس التركي إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن قبرص يسمم السلام بالمنطقة، آملا من جهة أخرى بأن تفتح اكتشافات الغاز بالبحر الأسود مجالات للتعاون تطال واشنطن أيضا.

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وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن تركيا تؤيد الحوار دائما، مضيفا خلال ندوة حول العلاقات الأمريكية التركية، أنه "رغم تأييدنا للحوار فإننا لن نقبل الخطوات أحادية الجانب لليونان وقبرص ولا أي طرف ثالث، التي تحاول الإضرار بسيادتنا وحقوقنا ومصالحنا شرق المتوسط".

وأوضح أوقطاي أن الشراكة الاستراتيجية التركية الأمريكية لا غنى عنها، وأنه من الضروري حل القضايا الخلافية بين البلدين، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم المسلحين الأكراد وتنظيم "غولن"، وإلى أن إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بشكل غير عادل، أثر على العلاقات الثنائية بشكل سلبي.

ولفت إلى أنه يجب على البلدين مواصلة الحوار بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية التي تسلمتها أنقرة من روسيا.

وأضاف أنه "في حال أردنا فتح صفحة جديدة، فيجب حل هذه المشاكل أولا".

وبخصوص اكتشاف تركيا الغاز الطبيعي في البحر الأسود، قال أوقطاي إن "ذلك سيزيد أيضا من مكانتنا في أمن إمدادات الطاقة"، آملا في "أن يفتح هذا الاكتشاف مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك مع شركائنا الأمريكيين".

المصدر: الأناضول