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جونسون: سنعمل مع الشركاء الدوليين لضمان العدالة في قضية نافالني

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جونسون: سنعمل مع الشركاء الدوليين لضمان العدالة في قضية نافالني
Reuters
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وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصابع الاتهام إلى موسكو في قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين من أجل تحقيق العدالة.

وجاء تصريح جونسون في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر"، حيث كتب: "من المشين استخدام سلاح كيميائي ضد أليكسي نافالني. لقد رأينا بعيوننا العواقب المميتة لنوفيتشوك في المملكة المتحدة".

وأضاف: "والآن على الحكومة الروسية شرح ما حدث للسيد نافالني، سنعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق العدالة".

من جانبه، أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك استعداد لندن "لتقديم كل الدعم لمساعدة ألمانيا في تحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بالتورط في محاولة تسميم العميل المزدوج العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب في مدينة سالزبوري عام 2018.

فيما صرحت السلطات الألمانية اليوم بأن تحاليل أجريت في مختبر تابع للجيش الألماني أثبتت بشكل لا لبس فيه أن المادة المستخدمة ضد نافالني المتواجد حاليا في مستشفى ألماني هي من فصيلة "نوفيتشوك"، وأنه "تعرض للهجوم بهدف تسميمه".

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المصدر: وكالات

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