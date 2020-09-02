أنقرة: خبر "دي فيلت" الألمانية حول تركيا "وهمي"

نفت الخارجية التركية صحة الخبر الذي نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية حول رفض قيادة الجيش التركي تنفيذ أمر الرئيس رجب طيب أردوغان، بإغراق سفينة يونانية في شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، إن الخبر الذي نشرته الصحيفة الألمانية "وهمي تماما"، وأن توجيه المتحدث باسم الحكومة اليونانية اتهامات ضد أنقرة بناء على هذه الأخبار الوهمية، "هو مظهر جديد للسياسة الاستفزازية لهذا البلد".

ونشرت صحيفة "دى فيلت" خبرا مفاده أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "طلب من جنرالاته إثارة حرب مع اليونان بإغراق سفينة أو إسقاط طائرة مقاتلة لها، لكن قادة الجيش رفضوا التنفيذ".

المصدر: RT + وكالات