إسرائيل.. اتهامات قضائية لـ11 متورطا في جريمة اغتصاب جماعي

وجهت النيابة العامة الاسرائيلية اليوم الاتهامات لـ11 شخصا بينهم ثمانية قاصرين، في قضية اغتصاب جماعي لفتاة قاصر الشهر الماضي في فندق بمدينة إيلات.

ووجهت تهمة الاغتصاب، مع أسباب مشددة للعقوبة، إلى أربعة متهمين في القضية بينهم قاصران، واتهم سبعة آخرون بالمساعدة في الاغتصاب أو ارتكاب أعمال غير لائقة أو عدم منع ارتكاب جريمة بحق القاصر البالغة 16 عاما في أحد فنادق المدينة، مستغلين وضعها تحت تأثير الكحول.

وجاء في اللائحة الاتهامية أن رجلين بالغين في سن 27 عاما و28 عاما من مدينة الخضيرة تناوبا مع شقيقين توأمين في سن السابعة عشرة على اغتصاب القاصر، بينما ساعد الآخرون في العملية وقاموا بأفعال مشينة مخلة بالآداب.

وأوردت لائحة الاتهام أن "بعضهم كانوا حاضرين أثناء الاغتصاب وضحكوا وشاهدوا ما كان يحدث وسهلوا العملية وصوروها وتلذذوا برؤية الفتاة القاصر عارية بقصد الإثارة الجنسية أو الإذلال".

ووقعت حادثة الاغتصاب المفترضة في 12 أغسطس الفائت في إيلات، غير أنها لم تخرج إلى العلن إلا بعد نشر تقارير صحافية في شأنها بعد أكثر من أسبوع.

المصدر: أ ف ب