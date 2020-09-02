 الكرملين ينفي العثور على أي سموم في دم نافالني قبل نقله إلى ألمانيا

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الأطباء الروس أجروا للمدون المعارض أليكسي نافالني كافة التحاليل الطبية اللازمة قبل نقله إلى ألمانيا، وأنه لم يتم الكشف عن أي سموم في جسمه.

وقال بيسكوف: "قبل نقله إلى برلين، ووفقا لجميع المعايير الدولية، تم إجراء مجموعة كاملة من الاختبارات في بلادنا، ولم يتم اكتشاف أي مواد سامة" في دمه.

وأضاف: "نؤكد استعدادنا واهتمامنا بالتعاون الكامل وتبادل البيانات حول هذه القضية مع ألمانيا... في الوقت الحالي لا يمكننا الرد على هذه التصريحات".

وذكّر بأن "مكتب المدعي العام الروسي أرسل طلبا رسميا إلى الجانب الألماني متوقعا ردا واضحا" من برلين.

وفي 22 أغسطس سمح الأطباء الروس بنقل نافالني إلى ألمانيا لمواصلة العلاج بطلب من ذويه، وبعد يومين أعلن الأطباء في مستشفى "شاريتيه" الألماني عن "العثور على أدلة تثبت أنه تعرض للتسمم"، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا.

المصدر: وكالات