هذه ليست أعراضه.. خبير روسي يدحض فرضية تسمم نافالني بغاز "نوفيتشوك"

اعتبر ليونيد رينك، أحد مصممي مادة "نوفيتشوك" السامة في الاتحاد السوفيتي، أن أعراض الحالة الصحية للمعارض الروسي أليكسي نافالني لا تبدو إطلاقا وكأنها من تسميمه بهذه المادة.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" قال رينك: "الأعراض مختلفة تماما"، مشيرا إلى غياب التشنجات التي تلازم إصابة الإنسان بـ "نوفيتشوك".

وقال الخبير إن أعراض نافالني تشير إلى إصابته بنوبة التهاب البنكرياس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الوزراء في ألمانيا، نقلا عن خبراء عسكريين، أن نافالني، الذي يتلقى العلاج حاليا بمستشفى "شاريتيه" في برلين، تعرض لـ "التسميم" بمادة تنتمي إلى مجموعة المواد القتالية السامة من نوع "نوفيتشوك"، وهو إعلان أكدته لاحقا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قائلة إن نافالني "راح ضحية جريمة" وإن برلين تنتظر توضيحات من الحكومة الروسية.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن برلين لم تخبر موسكو بشأن استنتاجاتها حول "تسميم" المعارض الروسي بمادة "نوفيتشوك". فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو بانتظار رد من برلين على طلب إحاطة وجهتها النيابة العامة الروسية بشأن حالة نافالني.

وتم نقل نافالني إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية في 20 أغسطس، بعد التدهور الحاد لحالته الصحية أثناء رحلة جوية كان يقوم بها من مدينة تومسك إلى موسكو. وفي مستشفى أومسك، تحدث الأطباء عن خلل في الأيض أدى إلى الانخفاض الحاد للسكر في الدم، دون العثور على آثار مواد سامة في دمه وبوله.

وبعد يومين جرى نقل نافالني جوا إلى مستشفى "شاريتيه" الألمانية، وهو في حال خطر، حيث توصل الأطباء إلى أن المعارض الروسي تعرض لتأثير مادة من مجموعة المواد المثبطة لإنزيم الكولينستريز.

وانتقدت الخارجية الروسية إسراع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تأييدهما فرضية تسميم نافالني مؤكدة اهتمام موسكو بإجراء تحقيق دقيق في الحادث.

المصدر: نوفوستي