بريطانيا تفرج عن حزمة مساعدات مالية للدول النامية بينها دولتان عربيتان

قررت بريطانيا الأربعاء، الإفراج عن حزمة من المساعدات المالية للدول النامية التي تواجه فيروس كورونا ومخاطر المجاعة، وبينها اليمن والسودان.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن تقديم 119 مليون جنيه إسترليني (133 مليون يورو) لمساعدة الدول التي تواجه "التهديد المشترك لفيروس كورونا المستجد والمجاعات".

وخصصت هذه الأموال لليمن، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومنطقة الساحل وجنوب السودان والسودان.

وتعهد راب "باستخدام الدبلوماسية وخبرات المساعدة التي تملكها المملكة المتحدة لبناء إجماع دولي أقوى في مواجهة التداعيات المدمرة لفيروس كورونا والنزاعات وظاهرة تغير المناخ".

المصدر: أ ف ب