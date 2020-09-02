الدوما: تصريحات ألمانيا حول تسميم نافالني بحاجة لأدلّة تثبتها

اعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، أن حكومة ألمانيا يجب أن تعزز تصريحاتها حول تسميم المدون الروسي أليكسي نافالني، بأدلة تثبتها.

وأضاف سلوتسكي في حديث للصحفيين يوم الأربعاء، أن وروسيا مهتمة بإثبات الأسباب الحقيقية لما حدث.

وأشار إلى أن برلين لم تستجب بعد لطلب النيابة العامة الروسية تسليمها نتائج تحاليل نافالني، وأن الخبراء الروس لم يكشفوا في دم نافالني أي آثار للتسمم.

وقال: "وإلا فإن كل هذا قد يتحول إلى استفزاز آخر، من نوع من المرجح جدا".

وأكد أن "روسيا مهتمة بالدرجة الأولى بتحديد الأسباب الحقيقية لما حدث، وقد أبدت مرارا انفتاحها على التعاون".

وحث على "العمل لمصلحة المريض دون أي تسييس لحالته... نأمل بموقف متوازن من شركائنا الألمان".

المصدر: تاس