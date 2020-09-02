وسائل إعلام: رئيس الجبل الأسود يخطط لقطع الطريق على المعارضة

يخطط رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش الذي خسر حزبه الانتخابات النيابية بعد 30 عاما من الحكم، لفرض حالة الطوارئ في بلاده لمنع المعارضة من تشكيل الحكومة، وفقا لموقع IN4S الإخباري.

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ونقل الموقع عن مصادره، أن لقاء عقده جوكانوفيتش يوم الاثنين الماضي مع مجموعة من أنصاره، توصل إلى خطة عمل سيقوم بموجبها مؤيدو حزب الاشتراكيين الديمقراطي الحاكم باختلاق حوادث باستخدام أعلام روسيا وصربيا، وإحداث استفزازات ضد أبناء أقليات قومية.

وتابع الموقع أن جوكانوفيتش وجّه أنصاره، أثناء لقاء معهم يوم الاثنين الماضي، بتسجيل حوادث استخدام الأعلام الروسية والصربية وإرسال تقارير عنها إلى مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة بودغوريتسا.

ووفقا لدستور الجبل الأسود، فمن صلاحية رئيس الدولة فرض حالة الطوارئ لمدة 90 يوما، بما في ذلك في حال حدوث "انتهاكات واسعة لسيادة القانون" أو "تهديد النظام الدستوري".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في الجبل الأسود بعد فرز 100% من أصوات الناخبين في 30 أغسطس، أن حزب الاشتراكيين الديمقراطي (الذي يترأسه جوكانوفيتش) حصل على 35,06% فقط من الأصوات، وهي نسبة غير كافية ليتمكن هذا الحزب من تشكيل الحكومة.

وأعلنت المعارضة فوزها بالانتخابات، فيما رفض جوكانوفيتش الاعتراف بهزيمة حزبه، داعيا إلى انتظار إعلان لجنة الانتخابات المركزية نتائج الاقتراع "النهائية".

المصدر: تاس