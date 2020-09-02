 
مباشر

وسائل إعلام: رئيس الجبل الأسود يخطط لقطع الطريق على المعارضة

أخبار العالم

وسائل إعلام: رئيس الجبل الأسود يخطط لقطع الطريق على المعارضة
Reuters Stevo Vasiljevic
رئيس الجبل الأسود، ميلو جوكانوفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onk3

يخطط رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش الذي خسر حزبه الانتخابات النيابية بعد 30 عاما من الحكم، لفرض حالة الطوارئ في بلاده لمنع المعارضة من تشكيل الحكومة، وفقا لموقع IN4S الإخباري.

إقرأ المزيد
انتخابات الجبل الأسود.. الحزب الحاكم يفوز دون أغلبية
انتخابات الجبل الأسود.. الحزب الحاكم يفوز دون أغلبية

ونقل الموقع عن مصادره، أن لقاء عقده جوكانوفيتش يوم الاثنين الماضي مع مجموعة من أنصاره، توصل إلى خطة عمل سيقوم بموجبها مؤيدو حزب الاشتراكيين الديمقراطي الحاكم باختلاق حوادث باستخدام أعلام روسيا وصربيا، وإحداث استفزازات ضد أبناء أقليات قومية.

وتابع الموقع أن جوكانوفيتش وجّه أنصاره، أثناء لقاء معهم يوم الاثنين الماضي، بتسجيل حوادث استخدام الأعلام الروسية والصربية وإرسال تقارير عنها إلى مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة بودغوريتسا.

ووفقا لدستور الجبل الأسود، فمن صلاحية رئيس الدولة فرض حالة الطوارئ لمدة 90 يوما، بما في ذلك في حال حدوث "انتهاكات واسعة لسيادة القانون" أو "تهديد النظام الدستوري".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في الجبل الأسود بعد فرز 100% من أصوات الناخبين في 30 أغسطس، أن حزب الاشتراكيين الديمقراطي (الذي يترأسه جوكانوفيتش) حصل على 35,06% فقط من الأصوات، وهي نسبة غير كافية ليتمكن هذا الحزب من تشكيل الحكومة.

وأعلنت المعارضة فوزها بالانتخابات، فيما رفض جوكانوفيتش الاعتراف بهزيمة حزبه، داعيا إلى انتظار إعلان لجنة الانتخابات المركزية نتائج الاقتراع "النهائية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا