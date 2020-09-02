المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا: تصريحات ياسين برادعي عن اليهودية والمسيحية غير مقبولة

انتقد المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا وهو الهيئة الإسلامية الوحيدة المعترف بها رسميا من قبل روما، ما صدر عن اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا عن اليهودية والمسيحية.

وأعرب المركز عن "حيرته وازدرائه للتصريحات غير المبررة وغير المقبولة للأمين العام لاتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا (UCOII) ياسين برادعي، التي تصف اليهودية والمسيحية ببدع يجب تصحيحها".

وأضاف المركز في بيان الأربعاء أنه يجب التأكيد على أن كلا اليهودية والمسيحية ديانتان سماويتان وإبراهيميتان، وأن الإيمان بالتوراة والإنجيل كنصوص مقدسة جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية.

وذكر المركز الذي يدير جامع روما الكبير، أن "المسلمين يحترمون ويكرمون الرسل السماويين من آدم إلى إبراهيم، ومن موسى إلى سليمان وداود وعيسى، الذين يعترفون بدورهم أنبياء ومبعوثين من سلف محمد عليهم السلام جميعا".

وتابع "ربما يجب تذكر كل هذا وفي المقام الأول من قبل أحد المناصب الإدارية الرئيسية كـUCOII، الذي نشأ مع جزء من الشباب المسلمين في إيطاليا بمدرسة الإسلام السياسي الذي روج له الاتحاد، وهو منظمة تبرهن مرة أخرى كل ما فيها من قصور في ادعاء تمثيل المسلمين بالمجتمع وفي العلاقة معه في جميع جوانبه"، مؤكدا المعارضة التامة لتوجه هذه المنظمة والدوافع الملهمة لها مرة أخرى.

وقال البيان إن "المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، الذي يشرف على مسجد روما الكبير، سيواصل التعاون مع المؤمنين من جميع الطوائف الدينية على طريق الاحترام المتبادل والحوار والتعايش السلمي والتلاحم الاجتماعي".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية